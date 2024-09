Spannende Pramenrace voor meidenteam dat lekke praam zelf repareerde: "Wel gelachen"

Dat betekende hard aan de slag: 120 uur aan noeste arbeid verder ziet de praam er weer als nieuw uit. De meiden hadden eigenlijk ook helemaal geen keuze. De traditie aan je voorbij laten gaan, is namelijk geen optie als je in Aalsmeer woont.

"Mijn familie deed vroeger altijd mee: mijn ouders, en mijn opa was de schipper, dus héél lang geleden ben ik mee geweest. Echt als klein kind", herinnert Elzemieke zich. De rest van haar jeugd was het festijn op het water niet te mijden, want ze woonde langs de route. "Toen kregen onze mannen een praam en werden we toch een beetje jaloers."

Droog de finish over

Die hebben dit jaar hier en daar wat geholpen, geeft teamgenoot Inge Jansen toe. "Maar we moeten het zelf doen, want het is onze praam. Een écht damesteam." Samen uitvinden hoe je zoiets aanpakt maakte de race al voor deze begonnen is tien keer leuker, merkte Elzemieke snel.

"We hebben heel veel gelachen. Het is een hele hoop werk, maar we doen het met zijn allen en dat maakt het ook wel gezellig. En je hebt wel echt het idee dat je voor je praam aan het werk bent."

Winnen vinden de meiden niet belangrijk. Tot nu toe lukte het ze nog nooit om zonder diskwalificatie te finishen, dus dat is het doel voor dit jaar. Inge: "We gaan kijken hoe snel het lukt en of we hem kunnen uitvaren. Én of het droog blijft. Ook belangrijk."

