Wethouder blijft bij vermindering sociale huur in Holendrecht

Van Dantzig ontkent dat het college van burgemeester en wethouders in een eerdere brief een koppeling heeft gemaakt tussen het verbeteren van de veiligheid op straat en het aantal sociale huurwoningen. Volgens hem was het een toelichting op een ambitie uit een ander gemeentelijk document waarin stond dat bewoners van Zuidoost zich veilig op straat moeten voelen.

In december zal de gemeenteraad over het plan debatteren. In 2026 moetende eerste werkzaamheden starten, het bouwen van de woontorens zal rond 2027 beginnen. Pas in 2035 zal al het werk afgerond zijn.