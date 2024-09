Kunstenaar Peter Klashorst op 67-jarige leeftijd overleden

De Amsterdammer stond bekend om zijn erotische kunst en kleurrijke werk. In de jaren 80 maakte hij samen met Paul Blanca, Joost Zwagerman, Koos Dalstra en Rob Scholte deel uit van de Amsterdamse kunstenaarsscene.

Klashorst woonde jarenlang in een kraakpand in de Spuistraat, waar hij ook zijn atelier had. Bij de ontruiming van dat pand werd hij door agenten in 2015 opgepakt. Later woonde hij in verschillende Afrikaanse landen. Vanwege zijn erotische kunst werd hij daar twee keer opgepakt.

De oorzaak van het overlijden is nog niet bekendgemaakt. Wel was bekend dat Klashorst besmet was met hiv en kampte met lymfeklierkanker. Een vriend van hem schreef op Facebook dat de kunstenaar in augustus in het AMC werd opgenomen. Dinsdagmiddag werd hij naar de intensive care gebracht en woensdagavond meldde de vriend dat hij overleden was.