NH duikt in geschiedenis van de populaire Haarlemse wijk Rosehaghe

In de vierdelige podcast spreekt Maikel met experts en bewoners om te doorgronden waarom het buurtje met sociale huurwoningen honderd jaar na datum nog zo populair is. En bestaat de mogelijkheid om anno 2024 wederom zo’n wijk te bouwen? Immers hebben we nu ook te maken met woningnood.

Haarlemse binnenstad vol woonkrotten

Het is namelijk moeilijk voor te stellen, maar begin vorige eeuw bestond de binnenstad van Haarlem voor een groot deel uit krotten. Veel Haarlemmers woonden, soms met wel tien andere gezinsleden, in bouwvallige woonkazernes. Daarover vertelt de Haarlemse hoogleraar Hein Klemann in gesprek met Maikel.

“Op de Grote Markt”, legt Klemann uit in de podcast, “stond een pomp waarvan iedereen altijd zei dat het water zo gezond was. Toen een apotheker dat eens ging analyseren, bleek dat water levensgevaarlijk om te drinken.” Kortom: de omstandigheden waarin veel Haarlemmers leefden waren erbarmelijk en vooral ongezond.

Woningwet in 1901 bracht verandering

Dat veranderde vanaf 1901, toen de Woningwet van kracht werd in Nederland. In de dichtbevolkte binnensteden werden de krotten afgebroken en in plaats daarvan werden nieuwe woonwijken aan de randen van de stad gebouwd. Zo ontstond ook Rosehaghe, tussen het Zijlwegkwartier en het spoor naar Leiden in.