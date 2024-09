Paratriatleet Geert Schipper pinkt traantje weg bij toespraak dochter tijdens huldiging

Paratriatleet Geert Schipper uit Spanbroek is vanavond gehuldigd in de gemeente Opmeer. Dit vanwege zijn prestatie op de Paralympische Spelen in Parijs, waar hij een bronzen medaille behaalde. De huldiging op het gemeentehuis was extra speciaal vanwege de toespraak van dochter Julia, toevallig ook kinderburgemeester in Opmeer. "Ik heb dan wel brons gewonnen, maar mijn gezinnetje is goud waard", glundert hij.