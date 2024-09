Premier Schoof: uitgeprocedeerden hebben zelf verantwoordelijkheid om terug te gaan naar hun eigen land

Over de zorgen onder Amsterdammers nu de PVV meeregeert zegt Schoof: "Kijk naar het hoofdlijnenakkoord. Dat is een keurig akkoord. Ik heb het elke keer herhaald: ik ben een premier van iedereen, daar werken we aan. Het hoofdlijnenakkoord werken we uit in een regeerprogramma."

Bed-bad-brood

Dat regeerprogramma komt aanstaande vrijdag. Duidelijk is al wel dat Den Haag - tot groot ongenoegen van het stadsbestuur - niet meer gaat meebetalen aan de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Schoof: "Ze zijn door de asielprocedure gegaan en hebben uiteindelijk geen toestemming gekregen om in Nederland te blijven en het verzoek gekregen terug te keren naar hun land."

En als ze niet gaan? Schoof: "Dan is het hun verantwoordelijkheid om terug te gaan naar hun eigen land."

En de zorgen over openbare orde en veiligheidsproblemen, zoals eerder met de We Are Here groep gebeurde, die meerdere panden kraakten? Schoof: "Het allerbelangrijkste is dat mensen teruggaan naar hun eigen land."

Halsema

In juli had Agema nog online een akkefietje met burgemeester Halsema. De minister reageerde tijdens het debat van de regeringsverklaring op X op een Instagram-post van Halsema. Agema zegt dat de relatie nu prima is. "Ik ken haar niet persoonlijk, maar kreeg onlangs wel een uitnodiging voor de viering van de 750e verjaardag van Amsterdam. Daar stond Halsema's naam onder. Ik kan die datum alleen niet."

Schoof komt wel, vertelt hij. "Ik heb er met de burgemeester over gesproken. Het was nog de vraag of het aan het begin of eind was, maar ik kom het feest meevieren in de stad."

Er zullen in ieder geval nog wel wat plooien gladgestreken moeten worden tussen Amsterdam en Den Haag, maar duidelijk is al wel: politieke verschillen zullen er blijven.