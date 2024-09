Honderd Haarlemmers zoeken zelf oplossing voor parkeerprobleem

Het advies bestaat uit een combinatie van uitkomsten van wijkgesprekken, de resultaten van een online-vragenlijst en bijeenkomsten met parkeerexperts.

De 130 deelnemers aan het burgerberaad zijn door loting uitgenodigd om mee te praten over parkeren, het lastige onderwerp dat de gemoederen in Haarlem al zolang bezighoudt. Op 6 maart werd in een referendum door de Haarlemmers tegen de uitbreiding van betaald parkeren gestemd.

Ruim 81 procent van de stemmers zei toen 'nee' tegen uitbreiding van betaald parkeren in een groot aantal Haarlemse wijken. ''Dat die uitslag er is, neemt niet weg dat de zorgen over de grote parkeerdruk in de stad onverminderd groot zijn'', zei wethouder Bas van Leeuwen, die met zijn collega Robbert Berkhout aanwezig was bij de aftrap van het beraad.

Jongste deelnemer

De jongste deelnemer gisteren was een jongen van 16 jaar, de oudste een vrouw van 87. Op de vraag van de gespreksleider waar de mensen wonen, bleek het gros uit Haarlem-Noord en Schalkwijk te komen. Opvallend was het grote aantal deelnemers dat geen auto heeft. Ook bijzonder: de vele handen die de lucht in gingen op de vraag wie géén problemen ervaart met parkeren.

Besloten bijeenkomst

Om de deelnemers de kans te bieden zonder schroom hun verhaal te laten doen, was het burgerberaad na de introductie besloten. Zo was het ook bij een eerder beraad over verminderen van de CO2-uitstoot in de stad.

Zonder pers of mensen die er niets te zoeken hebben, zouden de deelnemers zich minder geremd voelen iets te zeggen. En dat zou de effectiviteit ten goede komen: het eerdere beraad over C02 heeft 25 adviezen opgeleverd waarvan het college er 23 heeft uitgewerkt tot voorstellen.

Ook de wethouders Van Leeuwen en Berkhout moesten na hun introducerende praatje de zaal verlaten. Na de laatste sessie op 23 oktober weten ze met welke adviezen het burgerberaad voor de dag komt.