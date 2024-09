Het laatste goede seizoen in de ogen van Prins was 2017/18. Telstar werd toen zesde met spelers als Andrija Novakovich en Jerdy Schouten. In de play-offs was De Graafschap te sterk. "Normaal heb je één keer in de twee of drie jaar dat een seizoen erbovenuit springt, dat zou nu weer kunnen gebeuren. Daar heb ik alle vertrouwen in."

Eerder deelde Telstar de koppositie in de eredivisie. Na de eerste speelronde van het seizoen 1975/76 stonden de Velsenaren samen bovenaan met PSV. Beide clubs hadden met 5-1 gewonnen, maar PSV was eerste vanwege de alfabetische volgorde. Eén van de spelers destijds was Telstar-icoon Fred Bischot. "Ik kan het me niet meer herinneren", bekent hij met een lach.

