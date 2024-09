Van amateurs naar profs: eerste contract voor Luca Blondeau bij FC Volendam

"We zijn zeer enthousiast dat we via Voetbal Volendam en de daarbij horende samenwerking met RKAV Volendam weer een talent uit het dorp een contract kunnen aanbieden", stelt technisch directeur Patrick Busby. "Luca is een centrale verdediger met een goede snelheid, durft tegen de middellijn te verdedigen, is sterk in duelleren en heeft het lef om te passeren en dribbelen richting middenveld."

Komende vrijdag gaat FC Volendam op bezoek bij MVV in Maastricht. De aftrap is 20.00 uur en dat duel is live te volgen bij NH Sport op NH Radio.