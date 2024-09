De Poentunnel onder de Keizersgracht komend weekend open voor publiek

Geldtunnel, Keizerssnee en Poentunnel; het zijn allemaal bijnamen voor de tunnel die loopt tussen het voormalige bankgebouw de Bazel en de oude Vijzelbank. De tunnel onder de Keizersgracht is 3,5 meter breed en 50 meter lang en is zover bekend de enige tunnel in Amsterdam die onder een gracht loopt.

Anna Peschier is architectuurhistoricus bij Monumenten en Archeologie en geeft AT5 vast een korte rondleiding. "Beide bankgebouwen waren van de ABN, nu ABN AMRO. De ABN heeft de tunnel gebouwd in 1974. Een jaar later is het officieel geopend. De naam Poentunnel doet denken aan Coentunnel en is door Amsterdammers bedacht, zo is het verhaal."