28 huizen in 28 dagen: Heemskerk stampt woonwijk uit de grond

De huizen worden gemaakt in de werkplaats van het bedrijf Morgen Wonen in Rijssen in Twente. Ze worden per stuk, in delen, op diepladers overgebracht naar Heemskerk.

Daar start iedere morgen om zeven uur een ploeg gespecialiseerde bouwvakkers met het monteren. In de loop van de dag ontstaat dan een huis dat alleen nog afgewerkt hoeft te worden. "Het is eigenlijk al zo goed als klaar als het uit de werkplaats komt, het is lego voor volwassenen", zegt Marcel Poolman van bouwbedrijf Boele en Van Eesteren.

Belangstelling

Om de buurt bij het project te betrekken en belangstellenden de gelegenheid te geven het bouwspektakel te volgen, wordt er maandag een tribune neergezet. Behalve loslopende belangstellenden wordt de tribune ook gebruikt om een paar klassen van de Anne Frankschool te ontvangen. De kinderen krijgen dan uitleg over het bouwproces en wat er allemaal bij komt kijken om zo'n 'prefab woning' neer te zetten.

De tribune blijft vijf dagen staan, dan staat het eerste rijtje huizen en is het moeilijk om nog iets van het montagewerk te kunnen zien.

Woningnood

Als je het tempo ziet waarmee in Heemskerk een nieuw wijkje gebouwd wordt vraag je je af waarom dat niet vaker en op veel meer plekken in ons land gebeurt. Als je in dit tempo bouwt, is de woningnood binnen een paar jaar opgelost. Volgens Poolman van het bouwbedrijf gebeurt het wel steeds vaker, maar is ook de capaciteit van de fabrieken voor prefab woningen begrensd. Verder heeft de methode als nadeel dat er uniform gebouwd wordt. Het is heel ingewikkeld om rekening te houden met individuele wensen.

Pottenkijkers

Op de vraag of de bouwers wel zitten te wachten op een tribune vol joelend publiek is het antwoord heel simpel: zij zijn gewend aan aandacht als ze aan het werk zijn. De gespecialiseerde bouwers doen niet anders dan prefabwoningen monteren en overal waar ze komen wordt het proces met verbazing gadegeslagen. Toch zal het ook zelfs voor deze verwende specialisten wel even wennen zijn als er een heuse tribune naast de bouwplaats staat.