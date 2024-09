Levensgroot eerbetoon aan KNRM-vrijwilligers op Zandvoortse boulevard

Er is geen ontkomen aan: op Boulevard de Favauge in Zandvoort loop je sinds een paar dagen tegen levensgrote foto's van vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) aan. De Zandvoortse fotograaf Joyce Goverde portretteerde haar dorpsgenoten, die onder alle omstandigheden de zee in gaan om anderen te redden.