Molenaar Jaap aast op geldprijs om zijn molen weer te laten malen

De poldermolen in Wogmeer uit 1608 is een van de oudste molens in de provincie Noord-Holland. De molen speelt nog steeds een cruciale rol bij het helpen van de bemaling van de polder Wogmeer, vooral bij zware regenval.

Zeventig jaar deed de stalen vijzel, een grote schroef die het water omhoog brengt, z'n werk maar nu is dat klaar. "Het zou mooi zijn als de molen z'n taak weer kan uitvoeren. Nu draaien de wieken wel, maar de vijzel werkt niet en dat is doodzonde", aldus Kriek. "Als molenaar wil je malen, dan geniet je."

En daar is Kasper Gutter van Stichting De Westfriese Molens het roerend mee eens. De stichting is eigenaar van Molen Nieuw Leven en veertien andere molens in West-Friesland. De stichting zet zich in om dit culturele erfgoed te bewaren en deze molens door goed beheer en onderhoud draaiend en malend te houden.

Maar de concurrentie voor de Molenprijs is geducht. Drie andere molens dingen ook mee naar de hoofdprijs van 75.000 euro. De andere genomineerden ontvangen het aantal stemmen dat op hun project is uitgebracht in euro’s. "Heel West-Friesland en daarbuiten kan ons helpen. We hebben twee keer eerder ook gewonnen, dus we hopen dat het nu weer gaat lukken. Help Nieuw Leven aan een nieuw leven.”

De eerste stem werd vanmorgen door locoburgemeester Bart Krijnen van Koggenland uitgebracht (tekst gaat verder onder de video):