Drie mannen aangehouden in Zaanse moordzaak

De vrouw werd afgelopen zondag dood aangetroffen in een woning aan de Pieter Latensteinstraat in Zaandam Zuid. De politie bevestigt dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De woning is onderzocht en er is een buurtonderzoek gedaan.

Het onderzoek is nog in volle gang. Een woordvoerder van de politie meldt dat er op meerdere locaties binnen en buiten Amsterdam onderzoek is verricht. Een van deze locaties is een restaurant aan het Anton Schleperspad bij de Nieuwe Meer, waar de politie afgelopen nacht een inval heeft gedaan.