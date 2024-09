NH 360° Stugge Zegger

* (recht voor zijn raap praten in het Westfries red.)

Hoe kom ik in contact met de redactie?

Teveel piekeren, gevoel van eenzaamheid, of zit het hem in de West-Friese cultuur? Per dag nemen we een ander onderwerp onder de loep en is iedereen welkom om in lokaal B0.31 zijn of haar verhaal te doen.

Zoek je contact met ons of wil je anoniem misschien je verhaal kwijt? Mail onze redactie: [email protected].