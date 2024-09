Nieuwe openbare toiletten Oosterpark opnieuw vertraagd

De gemeente zou de eerste nieuwe openbare toiletten die waren beloofd plaatsen in oktober, in het Oosterpark. Deze toiletten zijn afgedwongen door jaren van protest, nadat Geerte Piening in 2017 haar boete voor wildplassen aanvocht bij de rechter, omdat ze het oneerlijk vond dat er te weinig openbare toiletten voor vrouwen waren.

Meer tijd nodig

Dat leidde tot 'plasprotestacties', de motie Baas in Eigen Blaas en uiteindelijk een investering van 4 miljoen euro in nieuwe openbare toiletten. De eerste toiletten zouden eigenlijk al eind 2023 geplaatst worden. Dit werd opnieuw verplaatst omdat er meer tijd nodig was voor de aanbesteding. Opnieuw zit daar nu dus vertraging in. Volgens de gemeente omdat er bij het bij het uitwerken van het definitieve, nieuwe toiletontwerp iets meer tijd nodig was dan gedacht.

Het openbare toilet in het Oosterpark zal dus voor 2025 in het park te gebruiken zijn. De gemeente geeft aan dat alle onderdelen inmiddels besteld zijn en dat de aannemer straks aan de slag kan om het toiletblok in elkaar te zetten. Daarnaast worden de overige werkzaamheden in het Oosterpark als gepland uitgevoerd.