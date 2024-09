Gooise wethouders hebben te weinig basisvaardigheden om uit caravan te ontsnappen

In de caravan krijg je dus een indruk hoe moeilijk het kan zijn om mee te komen in de maatschappij als teksten onbegrijpelijk voor je zijn en als je je onder druk gezet voelt. Havinga geef toe dat er 'irritaties' waren en dat sommige teksten lastig zo waren, dat ze ze maar oversloeg.

Precies wat een laaggeletterd persoon zou doen. Boudewijnse zegt op haar beurt zich niet te schamen voor hun prestatie, net zoals iemand die daadwerkelijk hulp nodig heeft zich daar niet voor hoeft te schamen.

Problemen stapelen zich op

Het is deze week de Week van Lezen en Schrijven. De week vraagt aandacht voor de groeiende groep mensen die daar last van heeft. Willemijn Rijper, adviseur van de stichting Lezen en Schrijven in 't Gooi, bevestigt dat door het gebrek aan basisvaardigheden mensen in een vicieuze cirkel kunnen belanden: financiële en gezondheidsproblemen kunnen zich gaan opstapelen.

Je kunt sneller werkloos raken en sneller ziek worden als gevolg van laaggeletterdheid. "Met meer basisvaardigheden zie je mensen veel gelukkiger worden, omdat hun dan wereld veel groter is", zegt Rijper.

Taboe doorbreken

Door het taboe, wat er nog steeds ligt op laaggeletterdheid, is er ook nog best vaak onbegrip. Dankzij de escapecaravan is er dan ook aandacht voor een deel van de oplossing. Via buurthuizen, vrijwilligers en de bibliotheek, zijn er allerlei trainingen te volgen om kennis bij te spijkeren.

"Mensen kunnen zonder al teveel vaardigheden alsnog een heel eind meekomen", volgens Hetty Kulik, projectleider Taal bij de regio Gooi en Vechtstreek. Ze hebben vaak zichzelf allerlei trucjes aangeleerd, maar als dat trucje dan is uitgewerkt of er vindt een grote verandering plaats, komt de realiteit hard binnen dat ze eigenlijk laaggeletterd zijn.

Herkennen, bespreekbaar maken, aanpakken

Als mensen in de regio hun lees-, schrijf-, en digitale vaardigheden willen verbeteren, kunnen zij onder andere bij Kulik aankloppen voor hulp. En dat is ook wat de wethouders zeggen: "Schaam je niet, vraag om hulp en verzin geen smoesjes of trucjes meer om je gebrek aan kennis te verbergen."

Volgens Rijper is met de ontsnapping uit de caravan in elk geval de aanzet gegeven tot drie stappen tegen laaggeletterdheid: herkennen, bespreekbaar maken en aanpakken.