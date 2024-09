Drie mannen aangehouden in onderzoek naar overleden vrouw in Zaandam

De vrouw werd afgelopen zondag dood aangetroffen in een woning aan de Pieter Latensteinstraat in Zaandam Zuid. De politie kreeg die middag even voor 15.00 uur een melding dat de Zaanse niet bij een afspraak was verschenen, en dat men bezorgd was. Na onderzoek van de politie bleek het om de 34-jarige vrouw uit Zaanstad te gaan.

Misdrijf

De politie bevestigt vandaag dat vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De woning is onderzocht en er is een buurtonderzoek gedaan. Onderzoek wijst nu uit dat zij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) onderzoekt de omstandigheden rond haar dood, en er hebben diverse doorzoekingen plaatsgevonden. De verdachten zitten momenteel vast en mogen alleen contact met hun advocaat hebben.