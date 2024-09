Gooise huizenbezitters nemen een onbekende jongere in huis

Voor de jongere is het van belang niet terug te vallen in verkeerd gedrag, omdat vaak dan een vicieuze cirkel ontstaat: geen woning, mogelijk meer financiële problemen die op hun beurt weer kunnen leiden tot slechte keuzes.

Gooise villa

Er zijn flink wat mensen die een kamertje over hebben en deze aanbieden. Meestal zijn het ‘empty nesters’, mensen bij wie de kinderen het huis uit zijn, die kamers of woonruimte aanbieden in huis. “Er is veel verborgen leegstand”, geeft Freriks aan over haar zoektocht naar woonruimte, bijvoorbeeld in de Hilversumse Meent, waar zij woningeigenaren wil gaan benaderen.

Maar waarschijnlijk is er ook nog best een aantal Gooise villa’s waar ruimte over is. “Het is mijn project om te kijken of ik de drempel om iemand in huis te nemen omlaag kan krijgen”, mijmert Freriks over de talloze kamers die nog leegstaan.

Geen eenzame kerst

Jongeren uit de jeugdzorg hebben soms wel het bekende ‘rugzakje’, maar dat is iets wat Freriks beter wil uitleggen om te zorgen voor meer acceptatie. Ze staan dus juist op het punt volledig zelfstandig het leven in te gaan, maar kunnen nog net een paar maanden hulp gebruiken.

En ook voor de verhuurder kan het heel gunstig uitpakken. "Een eenzame meneer had door omstandigheden al jaren geen Kerstmis meer gevierd. Zijn huurder idem dito en toen de twee eenmaal onder één dak zaten, hebben ze gezamenlijk voor het eerst sinds tijden weer een kerstdiner genuttigd."