Einde aan rondslingerende blikjes: school komt met eigen statiegeldautomaat

Ook reizigers op station Zuid zien dit voornamelijk positief in: "Ik denk dat het met meer locaties wel makkelijker voor me wordt om mijn blikjes in te leveren. Dan vergeet ik het niet én hoef ik niet helemaal naar de supermarkt", zegt een van de reizigers.

Wie begint met de invoer?

Volgens Verpact, de organisatie achter het Nederlandse statiegeld, is het de bedoeling om de NS zo ver te krijgen overal automaten te zetten. "We zijn met ze in gesprek." Er moet een percentage van 90 procent in heel Nederland worden gehaald van de verkochte emballage die ook weer wordt ingeleverd, anders krijgt Verpact een fikse boete opgelegd. Bij vrijwillige locaties koopt Verpact de machine en zorgen ze voor het onderhoud en dat de blikjes worden opgehaald.

De NS heeft dus enkele automaten op grote stations geplaatst. "Maar die worden nog niet zo veel gebruikt", aldus een woordvoerder van de vervoerder. "We plaatsen nog geen machines op alle stations, want het moet eerst nog maar blijken of dat ook als gevolg heeft dat er meer wordt ingeleverd. Dat weten we nog niet, daar moet onderzoek naar worden gedaan." Maar veel reizigers zien het andersom: "Iemand moet ermee beginnen om het normaal te maken, dus dan lijkt de NS me een goede."