Man (33) verdacht van opsluiten, verkrachten en mishandelen echtgenote

De rechter vroeg zich af waarom de verdachte dan denkt dat de vrouw uit het raam is gesprongen: "Waarom zou zij dat in vredesnaam hebben gedaan?" De verdachte zegt dat hij dat niet weet. "Ik vraag mij dat ook af. Ik wil hier niet ontkennen dat er tussen ons wat bekvechten is geweest, maar deze beschuldigingen kloppen niet."

Voorlopig vast

De rechter ziet nog geen reden om hem nu vrij te laten, in afwachting tot de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. "Feit is dat uw vrouw drie verdiepingen naar beneden is gesprongen. Ook zijn er nog problemen die niet zijn opgelost, waardoor er kans is op herhalingsgevaar."

De man moet in ieder geval nog tot begin december vastzitten. Het Openbaar Ministerie gaat de komende maanden verder onderzoek doen naar het delict. Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend.