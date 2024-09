Toneelclub wil meer mannen: "We zetten mannenrollen om in vrouwen"

De oproep van de club bij NH Helpt is ludiek: 'Dames, wil je een avondje voor jezelf? Stuur je man naar onze vereniging, wij zijn er blij mee!'. Maar de boodschap is wel degelijk serieus. "We zijn een bloeiende toneelvereniging, bestaan nu 77 jaar, maar door verloop van ouderdom, overlijden en werk hebben we nog maar één man", vertelt Astrid Baijs van MBSOV. "Het is een heel aardige, lieve man, maar met één man begin je in een stuk niet zo heel veel." Daartegenover staan twaalf vrouwelijke leden die de vereniging rijk is.

Soms is het gebrek aan mannen nog wel op te lossen. Zo kon het toneelstuk van vorig jaar, dat zich afspeelde in een klooster, worden opgelost door een vrouw de tweede mannenrol te laten spelen. "Er zijn weinig toneelstukken echt gericht op vrouwen", zegt Baijs, "en vaak wordt dat best wel saai. We lopen er steeds meer tegenaan dat we mannen tekort komen. Dan zien we bijvoorbeeld een leuk stuk, maar ja, dan zitten er weer vier mannen in. Die hebben we niet."

Vrouw weigeren

"Het is nu ook weer een hele zoektocht geweest. We hebben net een stuk kortgesloten voor het aankomende seizoen. Daar zitten ook een paar mannenrollen in. Ik heb toestemming gevraagd om de mannenrollen om te zetten in vrouwenrollen. In sommige stukken kan dat, maar dat kan lang niet altijd. Dus ja, we willen dolgraag mannen."

Aan vrouwen geen gebrek, aldus Baijs. Vooral van vrouwen boven de 55 jaar heeft de club er genoeg. "Er heeft zich naar aanleiding van onze oproep zelfs nog een vrouw aangemeld. We hebben haar moeten weigeren, want tja, dan wordt het probleem alleen maar groter. We kunnen wel zeggen, kom allemaal maar, maar iedereen komt ook om te kunnen spelen."

Dat toneelclubs moeite hebben om leden te vinden, is overigens niet nieuw. De afgelopen jaren moesten al diverse verenigingen in de regio stoppen, omdat ze geen nieuwe aanwas kregen.