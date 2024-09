Duitse politie legt beslag op Halsema's inspiratiebron voor erotisch centrum: vermoedens van mensensmokkel

Burgemeester Halsema inspireerde haar plannen voor een erotisch centrum in de stad onder andere op het 'Laufhaus' in Keulen. Het gebouw heeft tien verdiepingen en naast bordelen zit er ook onder andere een nachtclub, restaurant, schoonheidscentrum en zonnestudio in het pand.

Sinds 8 augustus ligt er al een beslag op, maar momenteel gaan de zaken daar nog gewoon door. Volledige in beslagname van de grond en de eigendommen kan pas na een uitspraak van de rechtbank, bevestigt een woordvoerder van het OM aan Bild.

Smokkelbende

De Duitse krant onthulde eerder dit jaar al dat leden van een smokkelbende betrokken waren bij de aankoop van het bordeel in 2021. Toen werd het gebouw overgenomen door een Duits bedrijf dat elf miljoen euro betaalde. De smokkelbende die daar achter zou zitten, zou zich bezighouden met het illegaal over laten komen van rijke Chinezen naar Duitsland.

Politieactie

De bende bestaat uit advocaten, belastingdeskundigen, ondernemers en ambtenaren. In april werden de woningen van deze leden binnengevallen bij een grote politieactie waarbij zo'n duizend agenten betrokken waren. Inmiddels zouden er al meerdere verklaringen over de smokkelbende zijn afgelegd. Desondanks is het bordeel dus nog open voor klanten en ook de site is bereikbaar. Door de in beslagname mogen eigenaren hun appartementen bijvoorbeeld niet verkopen.