16-jarige fietsster overleden na aanrijding in Uithoorn

Het 16-jarige slachtoffer komt uit De Kwakel. Volgens de politie is ze ter plaatse overleden.

Het ongeluk gebeurde op de Koningin Maximalaan in Uithoorn, ter hoogte van de rotonde met de Faunalaan. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie is nog bezig met onderzoek.

De politie roept getuigen op om zich te melden.