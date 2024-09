Run op kaarten voor Europa League-wedstrijden Ajax: alles zo goed als uitverkocht

Naast Besiktas neemt Ajax het op tegen Maccabi Tel Aviv, Lazio Roma en Galatasaray. Deze drie wedstrijden waren gisterenmiddag al uitverkocht. Seizoenkaarthouders hadden vorige week al de kans om hun eigen plek veilig te stellen, gisterochtend om 10.00 uur was het de beurt aan leden van de Supportersvereniging Ajax (SVA). Zonder slag of stoot ging dat niet, supporters klaagden op X dat het kaartverkoopsysteem een soepele afhandeling in de weg stond.

Hoewel Ajax voorlopig dus nog geen schim is van de ploeg die het enkele jaren geleden was, lijkt het enthousiasme en blijkbaar ook het vertrouwen onder supporters daar niet onder te lijden. In 2022 ging het in september, wanneer de kaartverkoop voor Europese wedstrijden start, nog om het ultieme: de Champions League.

Dit jaar spelen de Amsterdammers, na een succesvolle kwalificatiereeks, dus een niveautje lager in de Europa League. Wederom, want ook vorig jaar was Ajax hierin actief. Toen werd Ajax derde in de groepsfase en speelde na de winterstop nog twee rondes in de Conference League.

Dit seizoen staan er acht duels op het programma in de groepsfase van de Europa League. Hierin wacht dus vier keer een vol stadion. Ajax begint op 26 september thuis tegen Besiktas, op 7 november thuis tegen Maccabi Tel Aviv, op 12 december thuis tegen SS Lazio en op 30 januari thuis tegen Galatasaray.