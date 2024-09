Plannen voor militair gebruik natuurterrein Zwanenwater ingeslagen als een bom

Vanwege de vele bedreigingen in de wereld is Defensie op zoek gegaan naar plekken waar militairen goed kunnen oefenen. Op de lijst met mogelijke plekken kwam ineens ook de naam van natuurterrein het Zwanenwater bij Callantsoog bovendrijven. Er moeten amfibische landingen, troepen die landen op het strand, plaatsvinden, waarna de militairen dan via de duinen het achterland in trekken.

Volgens Natuurmonumenten is het terrein daar veel te kwetsbaar en uniek voor. En dat vinden niet alleen de boswachters. Veel leden van de vereniging, maar ook omwonenden, lokale organisaties en de politiek hebben van zich laten horen. Defensie heeft inmiddels laten weten met de gemeente Schagen en op landelijk niveau met Natuurmonumenten om tafel te gaan. Maar de boswachters van het Zwanenwater zouden zelf ook graag mee willen praten.

In de video zie je wat de natuur van het Zwanenwater dan zo uniek maakt: