Het gaat slecht met de egel, maar je kan ze gemakkelijk helpen

Volgens Elze Polman van de Zoogdiervereniging heeft het verschillende oorzaken dat de egel het zwaar heeft: "De dieren worden vaak aangereden, hun leefgebied verdwijnt door te veel tegels en we gebruiken veel gif."

Het is lastig te zeggen hoe slecht het exáct gaat, want precieze cijfers zijn er niet. Maar zorgwekkend is het volgens de Zoogdiervereniging zonder twijfel. Toch is het tij redelijk gemakkelijk te keren, mits we bereid zijn de armen uit de mouwen steken. Polman: "Maak je tuin begaanbaar. Een heg is beter dan een schutting. Wip wat tegels en zorg voor natuur. Egels zijn jagers en eten graag insecten. Die zijn er als er natuur te vinden is."

In de ideale wereld zijn de stekelbollen omringd door veel bladeren, zodat ze een holletje kunnen maken voor een winterslaap. Mocht dat niet kunnen in je tuin, kan je ze ook helpen door zelf een egelhotel te bouwen. Op egelbescherming.nl zie je hoe je dat het beste kan doen.

Goede zwemmers

Liefdadigheid is goedbedoeld, maar let op. Zet vooral geen melk neer, daar worden de dieren erg ziek van. Bij voedsel is het volgens Polman belangrijk alleen harde kattenbrokjes neer te zetten. Heb je een vijver in de tuin? Geen zorgen. Egels zijn goede zwemmers. Zorg alleen wel dat ze eruit kunnen klimmen, door middel van bijvoorbeeld een plant.

De telling is van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september. De resultaten kan je hier indienen. "Er is echt hoop voor de egel, maar dan moeten we het wel écht gaan doen."