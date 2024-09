Al eerder brand in woning Grootebroek: "Hij was aan het vloeken"

Terwijl agenten nog bezig zijn met onderzoek en de woning met lint wordt afgezet, staat buurvrouw Cindy Haakman nog te trillen van de spanning. Ze bracht de nacht - net als een aantal buren - gedeeltelijk door op straat.

Het is niet voor het eerst dat de buurman voor problemen zorgt, zegt ze. Vier jaar geleden was er ook al brand. Toen viel de schade relatief mee. Nu werd ze tegen twee uur 's nachts wakker van geschreeuw van de buurman.

"Hij was aan het vloeken en ik zag al rook. Ik heb snel 112 gebeld, want ik verwachtte dat hij dat niet zelf zou doen. Toen ik beneden kwam, zag ik al vlammen. Ik heb toen mijn drie katten Kees, Pebbles en Noortje geprobeerd te redden. Dat is gelukkig gelukt. De brandweer was snel aanwezig."

'Wel vaker een psychose'

Ze vermoedt dat de buurman een psychose had. "Dat heeft hij wel vaker. Ik begreep dat hij is weggerend en bij familie verbleef. Ik ga ervan uit dat hij wordt opgepakt." De politie bevestigde even later dat de 34-jarige bewoner inderdaad is aangehouden.

Cindy belandde dus - samen met haar buren - op straat. "Je kunt alleen maar wachten en hopen dat het niet overslaat. Dat is gelukkig niet gebeurd. Het ruikt boven wel naar rook, maar er lijkt niets beschadigd. Om 4 uur mochten we weer naar binnen, daarna was de brandweer nog een uurtje bezig met nablussen."

Tekst gaat verder onder de foto.