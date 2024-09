De Poolse Beverwijker Darek Krakowiak woont al 24 jaar in Nederland. Werk vinden is lastig voor hem: Darek spreekt nauwelijks Nederlands en heeft last van een vervelende spierziekte. Darek blijft wel graag bezig en is een enorme dierenvriend. Daarom biedt hij in deze video en via ons platform NH Helpt zijn hulp aan: Darek zou graag dieren verzorgen, of je hond uitlaten.