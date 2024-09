Reizigers balen op station Alkmaar: "Ook het onderwijs lijdt hieronder"

Tussen half zeven en half acht is het station van Alkmaar nagenoeg verlaten. Een verdwaalde Duitser wil naar Amsterdam, maar zal toch echt nog even moeten wachten.

Roosters omgooien

Een uur later is het een stuk drukker op het station. "Gisteren reed wel alles gewoon weer vanaf acht uur", vertelt een teleurgestelde docent. Hij zal tot zeker half tien moeten wachten voor zijn trein vertrekt. "Ik ben er absoluut niet blij mee, want ik heb al mijn studenten vrij moeten geven."

Ook een andere docent staat te wachten. Hij moet met de trein naar Hoorn en ook die gaat niet eerder dan rond half tien vertrekken. "Ik heb de roostermaker zojuist gesproken en we proberen de les die ik nu mis te verplaatsen naar later op de middag", vertelt hij.

Ook veel studenten dwalen rond op het station na acht uur. Ook zij leken er vanuit te gaan om vanaf dat tijdstip weer te kunnen reizen.