Opmeer lobbyt voor een kleine kerncentrale in West-Friesland, maar is dat realistisch?

Opmeer, een kleine plattelandsgemeente in de regio West-Friesland, is in de ban van een nog te verrijzen kleine kerncentrale, een zogeheten Small Modular Reactor (SMR), die je als een soort ‘legopakket’ in elkaar kan zetten.

Al sinds 2019 probeert Carel Anink, raadslid voor Door Samenwerking Vooruit, kernenergie op de klimaatagenda te krijgen. Een ambitieus plan waarmee hij niet meteen de handen op elkaar krijgt. Als energiedeskundige van de lokale partij schuift hij regelmatig aan bij het overleg over de Regionale Energietransitie (RES). Daarin moet de regio aangeven hoe ze energie wil opwekken om onder meer in 2040 klimaatneutraal te worden.

‘Alleen windturbines en zonneweides onvoldoende’

Een onbegonnen zaak, benadrukt Anink, als hij naar de huidige plannen kijkt. "Daarin wordt alleen maar gesproken over windturbines en zonneweides”, vertelt hij. Om in 2040 klimaatneutraal te zijn, zo heeft hij berekend, zijn er 340 windturbines en 3.000 hectare zonneweides nodig; meer dan een derde van de oppervlakte van West-Friesland.

En dat zet weinig zoden aan de dijk, voegt VVD’er Co Schipper eraan toe. "We gaan het niet redden met alleen zon en wind, dat is nu wel duidelijk. Dan moet je wat anders gaan bedenken en daar is kernenergie een goed alternatief voor. We begrijpen dat er heel veel inwoners zijn die daar bang voor zijn, maar wij zijn ervan overtuigd dat het zeer veilig is, dus wat mij betreft mag die in Opmeer komen te staan."

Anink: "Als er één ontwikkeling snel gaat die we niet willen, dan is dat klimaatverandering. Die moeten we een halt toeroepen door alle middelen die er zijn om dat te kunnen zo snel mogelijk in te zetten.”

Koerswijziging

Jarenlang was kernenergie de olifant in de kamer, maar door de motie van DSV, de VVD, Gemeentebelangen Opmeer en Lokale Partij Opmeer staat de bouw van een kleine kerncentrale voor West-Friesland inmiddels weer op de agenda.

Een meerderheid in Opmeer lijkt enthousiast. Nu er ook in Den Haag een andere wind is gaan waaien, en het nieuwe kabinet kernenergie toejuicht, is een koerswijziging toch mogelijk, klinkt het in de gemeente. Ook in buurgemeente Den Helder worden de opties verkent en is zelfs al een mogelijke locatie in beeld nabij Kooypunt/Kooyhaven. "Voor mijn part worden er twee in de Kop van Noord-Holland gebouwd, zodat er boven het Noordzeekanaal voldoende stroom is", stelt Schipper.

Maar dat betekent nog niet dat er daadwerkelijk een kleine kerncentrale naar de regio komt. Opmeer zit in een verkennende fase, in gesprek met de andere zes gemeenten in West-Friesland. "De gemeenten onderschrijven dat kernenergie een mogelijkheid is, maar pas over 10 à 15 jaar", legt wethouder Herman ter Veen uit. Opmeer wil echter versnellen en vraagt in januari 2025 toestemming aan de gemeenteraad om hierin stappen te zetten. "We willen de mogelijkheden voor een SMR gaan onderzoeken."