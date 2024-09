Reusachtige BelugaXL staat nog steeds op Schiphol

De reusachtige BelugaXL is een bijzondere verschijning. Het vliegtuig, dat opvallend veel op een witte walvis (Beloega) lijkt, is speciaal ontworpen om grote vliegtuigonderdelen te vervoeren.

Ook deze 63 meter lange Airbus vervoerde dinsdagmiddag onderdelen voor verschillende types toestellen. De luchtvaartmaatschappij heeft zowel fabrieken in Saint-Nazaire als in Hamburg.

Het vliegtuig vloog gistermiddag van de Franse luchthaven Saint-Nazaire Montoir naar het Duitse vliegveld Hamburg-Finkenwerder. Door een luchtdrukprobleem besloot de bemanning van het voertuig uit voorzorg te dalen en uit te wijken naar Schiphol. Het toestel landde daar gisteren om 15.00 uur.

De technische dienst is momenteel aanwezig op Schiphol, maar het probleem in het toestel is nog niet verholpen. Een eerder gepland vertrek naar Hamburg had vanavond plaats moeten vinden, maar Schiphol laat weten dat het nog niet duidelijk is wanneer de Airbus zijn weg kan vervolgen.