Verwarring op station Haarlem: nee, geen treinen, maar hoe zit het met de bussen?

De herinneringen gaan woensdagochtend ongewild terug naar de lockdowns van enkele jaren geleden. Waar het normaal gesproken krioelt van de aankomende en vooral vertrekkende forenzen, is het nu onheilspellend rustig. Op perron 3 en 5 van station Haarlem, waar normaal gesproken de treinen naar Amsterdam en Den Haag vertrekken, is om 7.00 uur niemand te bekennen.

Bijna niemand

Althans, bijna niemand. Daar komt Anna uit Haarlem de trap naar perron 3a opgelopen. Ze weet al hoe laat het is. “Ik hoorde het net van de bewaker in de fietsenstalling”, vertelt ze in het Engels. “Ik vond het al zo rustig. Ik moet nu wachten tot 8.00 uur, dan gaan de treinen weer rijden. Ik baal er wel een beetje van, want ik moet nu langer door op werk.”

Ze is een uitzondering, bevestigen ook een paar NS-medewerkers die een ommetje om het station maken. Eén van hen vertelt: “We zijn hier al sinds 5.00 uur. Er was toen echt helemaal niemand. Nu zie je wel wat meer mensen. Die vertellen wij wat er aan de hand is. Voor ons hoefde de staking niet zo. Maar als anderen niet werken, kunnen wij niet rijden. Dus lopen we maar gewoon een rondje.”