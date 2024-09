112-blog | Politie zoekt vier mannen met bivakmutsen in Amstelveen • Fietsster (16) overleden na aanrijding

14.37 uur

De politie is woensdagmiddag rond 13.30 uur een grote zoekactie gestart in de wijk Middenhoven in Amstelveen, na een mogelijke woninginbraak aan de Poortwachter. Vier verdachten worden gezocht. De mannen zijn in het zwart gekleed, dragen allen bivakmutsen, zijn tussen de 20 en 30 jaar oud, en hebben een licht getinte huidskleur. Eén van hen heeft een baard en snor, en mogelijk dragen ze grote tassen.

Een politiehelikopter heeft een half uur boven de wijk gevlogen om de verdachten te lokaliseren. Daarnaast heeft een hondengeleider in tuinen in de buurt van de woning gezocht. Van de mannen ontbreekt nog elk spoor.