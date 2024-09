112-blog | Heel veel regen: KNMI waarschuwt over overlast • Politie zoekt vier mannen met bivakmutsen in Amstelveen

47 minuten geleden

De zware regenbuien aan de kust zijn begonnen. Het KNMI waarschuwt voor veel regen en mogelijk wateroverlast. Plaatselijk kan er in het westen wel zo'n 50 tot 75 millimeter vallen in de komende 24 uur. Op enkele plekken zelfs 75 tot 100 millimeter. Die hoeveelheden komen in de buurt bij wat er normaal gesproken in de hele maand september valt.

Daarnaast kan door de hele provincie (zware) onweersbuien voorkomen.