Code geel tot donderdag vanwege onweersbuien, zware regen en wateroverlast

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Noord-Holland van woensdagochtend tot donderdagavond.

In de ochtend komen er in het noorden van het land onweersbuien voor die gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten. Op sommige plekken wordt tot 100 millimeter neerslag verwacht, wat in Noord-Holland kan leiden tot wateroverlast. Vanaf het einde van woensdagmiddag verspreiden de buien zich over bijna het hele land. Aan de kust blijft het ook donderdag onrustig met stevige onweersbuien, waarschuwt het weerinstituut.

Vanwege een staking rijden er tussen 4.00 en 8.00 uur geen treinen of bussen. Rijkswaterstaat waarschuwt daarom voor extra verkeersdrukte in de ochtend.