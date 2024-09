Veel zorgen over komst asielopvang in Hollands Kroon: "Ik wil dit hier niet, punt"

Ruim een uur is er uitgetrokken voor vragen tijdens een informatiebijeenkomst van de gemeente Hollands Kroon, maar dat is eigenlijk nog niet genoeg. Veel inwoners voelen zich gepasseerd door de gemeente, met het idee dat hun bezwaren er toch niet toe doen en de opvanglocaties er hoe dan ook zullen komen. En in zekere zin is dat ook zo, zegt wethouder Mark Versteeg. "Wel kan bij volgende informatiebijeenkomsten in oktober worden meegedacht, bijvoorbeeld over de hoeveelheid groen om de opvang."

Veel inwoners uiten hun zorgen over wie er precies opgevangen zullen worden in Hollands Kroon. "Want wat nu als er een raddraaier tussen zit? Er zitten veel goede mensen bij, maar er zijn ook veel mensen die niet deugen."

Een medewerker van het COA vertelt dat haar ervaring met de opvang in Den Helder positief is, en dat ze daar weinig overlast ervaart. Bovendien worden alle mensen eerst in Ter Apel gescreend voor ze verder in Nederland worden geplaatst. In principe komen hier daarom geen 'kansarme' asielzoekers, zegt ze.

Locaties

Verder begrijpen mensen niet hoe de gemeente Hollands Kroon bij deze locaties is gekomen. Ze verdenken de gemeente ervan de locaties zelf voorgesteld te hebben, waarna onder het mom van participatie de bewoners wordt voorgelegd dat ze wel degelijk hebben meegedacht.

Veel bewoners begrijpen niet waarom de Balgweg in Breezand is gekozen als locatie, aangezien het COA vereist dat er geen groot open water in de buurt mag zijn. Vlakbij deze plek ligt een kanaal. De geruststelling dat de locatie is goedgekeurd en dat er maatregelen komen om te voorkomen dat mensen in het water vallen, biedt weinig geruststelling.

Ook roept de locatie in Nieuwe Niedorp vragen op, vooral omdat deze dicht bij een tankstation ligt. De eigenaar maakt zich zorgen: "Het gebied zit tegen een ondergrondse tank aan. Vroeger mocht er binnen 250 meter van het tankstation niets staan en nu ineens wel?"

Den Helder

Een andere aanwezige denkt bovendien dat de gemeente Den Helder niet blij zal zijn met de asielopvang in Breezand. "Het zit in het uiterste puntje van Hollands Kroon, dichtbij Den Helder waar al twee asielzoekerscentra zijn. Naar mijn gevoel wordt het gewoon op het bordje van Den Helder gelegd." Het Helderse gemeenteraadslid Sylvia Hamerslag is er ook bij en geeft aan dat ze het roerend met deze persoon eens is. Ze vreest (verdere) overlast en wil maandag bij de gemeenteraadsvergadering in haar stad een motie hierover voorleggen.

Maar niet iedereen is negatief. Er zijn ook voorzichtige positieve geluiden te horen. Zoals van een mevrouw uit Anna Paulowna die het 'onmenselijk' vindt dat mensen afwijzend reageren. Je zal zelf maar in zo'n situatie zitten, zegt ze. "Laten we meedenken, niet tegenwerken. Zoek een oplossing, kijk over de grenzen heen en dan gaat het beter met ons allemaal."