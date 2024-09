OM houdt klimhal en directeuren verantwoordelijk voor dood 11-jarige jongen

De jongen viel tijdens een kinderfeestje in de klimhal zo'n tien meter naar beneden. Na zijn val werd hij gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Daar overleed hij aan zijn verwondingen.

"Na uitgebreid onderzoek is het OM tot de conclusie gekomen dat Klimmuur Amsterdam BV en twee directeuren die feitelijk leiding geven aan het bedrijf, verwijtbaar hebben gehandeld", meldt het OM vanavond. "Tijdens het ongeluk waren binnen het bedrijf geen sluitende of eenduidige regels voor toezicht op niet-zelfstandige of eenmalige klimmers."

"Onvoorzichtig en nalatig"

Het OM vindt onder andere dat het bedrijf onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig heeft gehandeld 'door kinderen in een potentieel levensgevaarlijke situatie te brengen, zonder een permanente partnercheck door een instructeur'. Het parket is van plan het bedrijf en de twee directeuren te vervolgen.

De eigenaar van de klimhal zei kort na het dodelijk ongeval niet te weten hoe het had kunnen gebeuren. "Bij ons kunnen ouders kinderen zekeren, wij vinden de band tussen ouder en kind tijdens het klimmen belangrijk." Volgens hem was er tijdens het zekeren altijd een instructeur bij. Hij sloot toen ook uit dat de jongen ongezekerd naar boven was geklommen.

Vier medewerkers die als verdachten zijn gehoord, zullen niet worden vervolgd. Volgens het OM hebben zij het geldende beleid binnen het bedrijf gevolgd. Hun zaak is inmiddels geseponeerd.