Code geel en staking NS: woensdagochtend extra drukte op de wegen verwacht

In de ochtend komen er in de noordelijke helft van het land onweersbuien voor die gepaard kunnen gaan met hagel en windstoten. Op sommige plaatsen valt er woensdag 30 tot 50 millimeter neerslag, waardoor er op enkele plekken wateroverlast ontstaat.

Tussen 4.00 uur en 8.00 uur staakt woensdagochtend het personeel van NS en de streekvervoerders. Daardoor rijden er onder meer geen Connexxion-bussen en geen treinen. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijdt er ieder kwartier een trein. NS adviseert reizigers die van en naar Schiphol reizen voor alternatief vervoer te kiezen.

Code geel is in Noord-Holland van kracht van woensdagochtend tot donderdagavond. Vanaf het einde van woensdagmiddag breiden de buien zich over vrijwel het hele land uit. Later in de avond nemen de buien in het oosten af. Aan de kust vallen ook donderdag nog pittige onweersbuien, aldus het KNMI.