Auto te water: voorbijgangers springen water in om bestuurder te redden

Het eenzijdige ongeval gebeurde rond 18.00 uur vanavond. Door onbekende reden raakte een auto te water langs de N247. De hulpdiensten, waaronder een traumaheli, werden massaal gealarmeerd, maar de bestuurder was al uit het water gehaald door andere automobilisten. Die hadden het ongeluk zien gebeuren en besloten om zelf het water in te springen, vertelt een politiewoordvoerder. Er zat verder niemand anders in de auto.

De bestuurder van de auto is volgens de woordvoerder aanspreekbaar en meegenomen naar het ziekenhuis. Ook de omstanders die het water in zijn gesprongen, zijn gecontroleerd door ambulancepersoneel. Hoe het met hen gaat, is onbekend.

Door het ongeval is de N247 nog grotendeels geblokkeerd. Daar heb je in beide richtingen meer dan een halfuur vertraging.