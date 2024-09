⏪Teruglezen: Lege stations en balende reizigers, zo verliep de ov-staking

08.21 uur

Ondanks dat de staking om acht uur vanochtend ten einde kwam, rijden er nog geen treinen. "We kunnen nu pas beginnen met het opstarten van de dienstregeling", legt een woordvoerder van de NS uit. Eerst moet het personeel naar de treinen toe, dan moet de trein worden opgestart en dan kan er worden gereden. "We verwachten rond half negen te gaan rijden."

Op station Haarlem vertrekt de eerste trein om 8.25 richting Den Haag, ziet onze verslaggever Sjoerd Hilarius. De mensen die naar Amsterdam moeten, pakken vooralsnog de bus. "En dat zijn dubbeldekkers, dus dat past makkelijk."

Ook op station Alkmaar groeit de groep mensen die wachten op de trein. Zo'n dertig mensen hoopten om stipt om acht uur in te stappen, ziet verslaggever Frank Veenhof op het station. Maar dat gaat nog niet. Het lijkt erop dat de meeste treinen rond 9.15 weer rijden.

Vanuit Hilversum rijdt er voorlopig nog niks als de borden kloppen. De eerste trein rijdt om tien over negen richting Amsterdam Centraal, vertelt verslaggever Lisa Dekker. Het is nog rustig op de perrons. Ook de Albert Heijn is nog dicht in verband met de staking.