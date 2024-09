🔴Liveblog ov-staking: dienstregeling weer van start, maar treinen zitten propvol

07.48 uur

De staking is inmiddels in volle gang en dat is ook te merken op de stations in de provincie. Verslaggever Sjoerd Hilarius staat nog op een uitgestorven station Haarlem. "Je moet echt moeite doen om iemand te vinden hier", vertelde hij op NH Radio. Wel treft hij een man die eigenlijk al in Antwerpen had moeten zijn. "Maar dat gaat nu niet lukken."

Ook op de perrons op Schiphol is het stil, vertelt verslaggever Thijs-Jan van Aalst. Er rijden wel treinen van- en naar de luchthaven als uitzondering op de staking, maar een stuk minder. "Normaal rijden er twintig a dertig treinen rond deze tijd. Dat zijn er nu vier", legt hij uit. Wel rijden er erg veel taxi's aan op de luchthaven. "En ook op Schiphol Plaza lijkt het even druk als op een normale woensdag."

Op station Alkmaar sprak verslaggever Frank Veenhof met een scholier die niet wist dat er vandaag werd gestaakt. "Ik moet naar nova collega in Beverwijk, maar dat gaat niet lukken", vertelt de student Mytec tegen NH. "Ik ga ze zo maar bellen om te vragen of ik afwezig mag zijn."