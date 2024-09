Nest met gevreesde Aziatische hoornaar na speurtocht opgeruimd in Purmerend

Hoewel deze wespensoort doorgaans niet agressief is richting mensen, vormt ze wel een bedreiging voor de biodiversiteit. De hoornaar jaagt op kleine insecten, waaronder honingbijen, dat is schadelijk voor de bijen.

"Ik was de honingraampjes van mijn bijen aan het smelten en het reukvermogen van de hoornaar is zo goed dat ze daar op af kwamen", zegt imker Silvia van Imkerij Bijoma. "En toen die daar zat, dacht ik: 'Die is wel heel groot'. Ik zag dus gelijk dat het een hoornaar was." Snel belde ze andere imkers in de omgeving en samen gingen ze op zoek naar het nest.

Laaghangend nest

"We hebben her en der lokpotten neergezet", vertelt Marianne Eekhof. "Daar kwam de hoornaar op af en zo konden de imkers ze makkelijk merken en volgen. Door de tijd op te nemen tussen de bezoeken aan de potten, konden we berekenen waar het nest moest zijn. Eerst waren we alleen in hoge bomen aan het zoeken, maar uiteindelijk zagen we het nest relatief laag hangen."

De koninginnen in de nesten vliegen half oktober uit en verstoppen zich in de winter onder de grond of in boomschors. "Een nest kan zo vijf nieuwe nesten opleveren", zegt Marianne. Daarom moest het nest snel geruimd worden. De gevangen wespen en het nest gaan de vriezer in en zullen later tentoongesteld worden.