Brand Leidsebuurt maakt indruk: bewoner rent brandend huis in om python te redden

'Een geluk bij een ongeluk' noemen buren het dat de bewoners van het huis, een vader en een zoon, niet gewond zijn geraakt. Wel zijn ze voor de zekerheid meegenomen naar het ziekenhuis omdat ze rook hebben ingeademd. Daarvan zou vooral de zoon last hebben. Hij werd dan ook langduriger blootgesteld aan de vrijgekomen roetdeeltjes dan zijn vader. Eenmaal buiten is hij terug het huis ingegaan om een python te redden. De slang zou het hebben overleefd.

Terwijl een brandweerman op een hoogwerker de laatste vlammen dooft, zegt de voorlichter van de Veiligheidsregio Kennemerland dat het huis door de brand onbewoonbaar is. De brandweer, die volgens hem snel ter plaatse was, heeft de huizen ernaast kunnen redden. ''De buren kunnen alweer terug naar hun woning.'' Het enige wat ze daar van de brand zullen merken is een roetlucht.

Huis net opgeknapt

De brand is ontstaan in de dakopbouw. Wat de oorzaak is, zal uit onderzoek moeten blijken. Buren tegenover het afgebrande huis zeggen dat de extra verdieping nog niet zo lang geleden is gebouwd. ''Maar niet alleen dat, het hele huis is een tijd geleden opgeknapt'', zegt een buurvrouw. Ze is zich 'rot geschrokken' toen ze de sirenes van brandweerwagens hoorde en op haar telefoon zag dat die naar háár straat op weg waren. ''Dat is wel een gekke gewaarwording. Toen ik naar buiten keek, bleek het tegenover mij te zijn. Vreselijk.''

Een overbuurman zegt dat hij de bewoner van het getroffen huis op straat met 112 hoorde praten. ''Ik was aan het werk, maar ben natuurlijk meteen gaan kijken. De vlammen sloegen er uit. Een heel naar gezicht. Gelukkig konden ze eraan ontsnappen.''