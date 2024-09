Schagen wil azc's voor elk 150 mensen bij Waarland en Dirkshorn

In de zoektocht naar plekken om asielzoekers onder te brengen, bekeek de gemeente Schagen veel locaties. Om te voldoen aan de Spreidingswet van het Rijk moeten daar ongeveer driehonderd mensen onderdak krijgen. Momenteel is er al een noodlocatie aan de oostkant van de stad, maar die mag, vanwege provinciale landschapsregels, slechts tot 1 april 2025 open blijven. Dan moeten de nieuwe azc's dus ook open zijn, is de bedoeling.

"Het was een hele klus", legt burgemeester Marjan van Kampen uit. "Het liefst wilden we weer een plek vinden voor al die driehonderd mensen in de buurt van de stad Schagen zelf. Het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) wilde het liefst één locatie. We hebben gekeken naar bedrijventerrein De Lus, maar dat viel af vanwege milieuregels. Aan de oostkant kunnen we dus ook niet verder."

Kernen

Voor Schagen zat er niets anders op dan te kijken naar de mogelijkheden bij de kleinere kernen in de gemeente. Bij Dirkshorn en Waarland, met respectievelijk 1600 en 2300 inwoners, heeft Schagen nog eigen grond. Op die plekken moeten nu dan azc's verschijnen met zogenaamde Hugo de Jonge woningen. Een soort flex-woningen die vijf jaar blijven staan. Daarna is er kans op verlenging, maar daar neemt de raad dan opnieuw een besluit over. De dorpen voldoen ook aan de eisen van het COA wat betreft voorzieningen zoals scholen, sport en openbaar vervoer.

