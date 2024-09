Dam tot Damloop 2024 grossiert in deelnames Nederlandse toplopers

Ook bij de vrouwen is er wederom een sterk nationaal deelnemersveld aanwezig. Uiteraard is de Egmondse Jill Holterman weer van de partij, net zoals Maureen Koster. Behalve Koster staan er nog meer olympiërs aan de start, want ook Diane van Es en Anne Luijten zullen in actie komen. Van Es pakte een zilveren medaille op het EK in juni en een 16e plek in de Olympische finale van de 10.000 meter.

Tot slot zullen ook Jacelyn Gruppen, Jasmijn Lau en Marcella Herzog een gooi doen naar een hoge eindklassering.