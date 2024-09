Rechter geeft Schiphol gelijk: morgen toch treinen van en naar luchthaven tijdens staking

De Haarlemmermeerse burgemeester Marianne Schuurmans 'is tevreden over het feit dat de rechter een totale staking heeft verboden'. "Uiteraard erkennen wij het recht op staken, maar een staking kan grote gevolgen hebben voor de openbare orde en

veiligheid. We verwachten als gevolg van de staking een grote toename van het

wegverkeer, met name op de A4. Als er dan een verkeersinfarct ontstaat, is de luchthaven

onbereikbaar voor hulpdiensten."

Schiphol neemt maatregelen

Schiphol zelf is opgelucht dat de rechter ook vindt dat een treinverbinding noodzakelijk is: "Met het vliegverkeer op Schiphol is het een komen en gaan van duizenden mensen. Het OV heeft een cruciale rol in de goede en veilige bereikbaarheid van Schiphol."

De luchthaven adviseert reizigers om hun reis goed te checken, en neemt daarnaast maatregelen om het makkelijker te maken om met de eigen auto of een taxi het vliegveld zo snel mogelijk te bereiken.