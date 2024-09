Nog geen oplossing voor Loosdrechtse brandweer en noodgedwongen 'langzame reanimaties'

"Ik ben mij ervan bewust dat dit gevoelig ligt en dat een aantal brandweervrijwilligers de vastgestelde werkwijze en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen niet steunt", schrijft de burgemeester in antwoorden op vragen.

Wel regionale keuzes

De burgemeester schrijft dat de kracht van de brandweer bij een reanimatie niet zit in de aanrijtijd. Dat blijkt volgens hem uit een externe evaluatie van de veiligheidsregio. Wie echter dieper in de cijfers van die evaluatie duikt, ziet dat de brandweer in de gemeente Wijdemeren – in tegenstelling tot de andere gemeentes in de regio – juist aanzienlijk sneller is dan ambulance en politie.

"In Loosdrecht zitten we in een uithoek van de regio. Juist hier kunnen wij een verschil maken door vrijwel altijd als eerste bij een reanimatie te zijn", zei brandweerman Rutger van ’t Klooster eerder tegen NH.

Geen lokaal maatwerk

Volgens de burgemeester zijn er op regionaal niveau keuzes gemaakt door de veiligheidsregio, maar constateert hij dat er bij de brandweervrijwilligers onvrede is 'over de wijze waarop de keuzes tot stand zijn gekomen en de beperkte ruimte voor lokaal maatwerk'.

Op dit moment kan hij weinig voor ‘zijn’ brandweerpost in Loosdrecht betekenen. De burgemeester belooft de aankomende tijd in gesprek te blijven met de brandweervrijwilligers en de veiligheidsregio. Tot die tijd kunnen de brandweervrijwilligers zich volgens hem altijd aanmelden bij een burgerhulpinitiatief om op die manier eerste hulp te bieden bij een reanimatie.