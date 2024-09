Burgemeester grijpt niet in, brandweer verplicht met langzamere wagen naar reanimaties

Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek en de brandweerpost Loosdrecht liggen al jaren in de clinch over welke brandweerauto's gebruikt mogen worden bij reanimatiemeldingen. Hun standpunten staan lijnrecht tegenover elkaar en de verhoudingen staan inmiddels op scherp, erkent nu ook burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren.

Wat is er aan de hand?

Sinds 2019 rukken brandweervrijwilligers in Loosdrecht uit bij reanimaties. Volgens het beleid van de veiligheidsregio moeten zij daarbij de zogeheten tankautospuit gebruiken, waarvoor vier brandweerlieden nodig zijn. De brandweervrijwilligers in Loosdrecht vinden echter dat dit veel kostbare tijd vergt. Daarom gebruiken zij al enige tijd een kleiner brandweerbusje, waarvoor minder vrijwilligers nodig zijn.

Daarnaast is opkomsttijd met het kleinere busje veel korter dan met de veel grotere tankautospuit. Eigen data van de brandweerpost Loosdrecht laat een verschil zien van ruim 2 minuten. "In Loosdrecht zitten we in een uithoek van de regio. Juist hier kunnen wij een verschil maken door vrijwel altijd als eerste bij een reanimatie te zijn", zegt brandweerman Rutger van ’t Klooster.

Toch wil de veiligheidsregio dat de brandweerpost blijft uitrukken met de langzamere tankautospuit. Volgens hen oogt dit veiliger, professioneler en straalt het eenheid uit met de rest van de regio. Dit standpunt blijkt uit stukken die in handen zijn van NH. De veiligheidsregio zelf wil niet inhoudelijk reageren.