Hinderlijke zonreflectie aangepakt op veelbesproken Alkmaars geluidsscherm

Wethouder Christian Schouten liet vorige week weten dat er onderzoek werd gedaan naar mogelijkheden om de reflectie van het zonlicht te verminderen. Nu is besloten wat te doen. Aan de voorkant, de kant van de Nollenweg, wordt een extra laag ontspiegelende folie aangebracht. Op de achterkant van de panelen zat al ontspiegelende folie, vertelt wethouder Schouten aan mediapartner Streekstad Centraal.

Volgens de wethouder heeft de folie niet of nauwelijks impact op de opbrengst van energie. "Deze folie is besteld en wordt over ongeveer één of twee weken geleverd", zegt Schouten.

De weerspiegeling van het geluidsscherm was niet de enige kinderziekte. Vorige week maakte NH onderstaande reportage over de problemen.

